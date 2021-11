Ludwigshafen – Musiker, Kind und Hund gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „So schnell wie möglich muss das Impfzentrum in Wörth seinen Betrieb wieder aufnehmen“, diese Forderung richtet SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt an die zuständige rheinland-pfälzische Landesregierung. Er steht den Plänen des Landes Rheinland-Pfalz, künftig an Krankenhausstandorten statt in den noch vorhandenen, etablierten Impfzentren Impfungen für jedermann ohne Termin anzubieten, äußerst skeptisch gegenüber. Seefeldt sagt: „Jetzt ... Mehr lesen »