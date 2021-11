Ludwigshafen – Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch wurden im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr im Bereich der Geibstraße sowie auf der B 39 in Höhe Speyer-Zentrum mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 23-jährigen Mercedes-Fahrer sowie einen 60-jährigen Audi-Fahrer eingeleitet, da sie an ihren Fahrzeugen unter anderem Veränderungen an den Felgen sowie am Fahrwerk ... Mehr lesen »