Ludwigshafen – Gefeiertes Ensemble Sao Paulo Dance Company im Rahmen der #Festspiele Ludwigshafen am 24.11.2021 im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die São Paulo Dance Company besteht seit 2008 und zählt heute zu den bedeutendsten Tanz­gruppen Lateinamerikas. Das umfangreiche Repertoire offenbart die Vielseitigkeit und Dyna­mik der brasilianischen Tänzer, deren Leidenschaft und Energie kaum zu überbieten sind. Am Mittwoch, 24.11.2021 um 19.30 Uhr gastiert das gefeierte Ensemble im Rahmen der Festspie­le Ludwigshafen mit einem dreiteiligen Abend auf den Pfalzbau Bühnen.



In ihrer Choreographie Agora, auf Portugiesisch „jetzt“, geht die junge brasilianische Choreo­graphin Cassi Abranches verschiedenen Auslegungsarten des portugiesischen Wortes „Tem­po“ nach. Die afro-brasilianischen Trommeln, Percussion-Elemente und elektronischen Gitarreneffekte der Musik Sebastián Piracés dominieren die Bewegungsabläufe der Tänzerin­nen und Tänzer. Der Wandel der Zeit schreibt sich in Form von Erinnerungen und Erwartun­gen in die Körper ein, die wiederum die musikalische Zeit wiederspiegeln.

Auch für Goyo Monteros Kreation Anthem ist die Musik die entscheidende Inspirationsquelle. Nicht ohne Grund hat er seinem Stück den Titel „Hymne“ (Anthem) gegeben, denn die Lie­der, die Owen Belton komponiert hat, werden zu Hymnen: von Nationen, Menschen mit ähn­li­chen Vorlieben oder einer ganzen Generation. Die menschliche Stimme verleiht den Liedern etwas Unverwechselbares. Nach einer erfolgreichen Karriere als Tänzer wandte sich der Spa­nier Goyo Montero der Choreographie zu. Er wurde u.a. von der Zeitschrift Dance for You als Choreograph des Jahres ausgezeichnet.

Dem vielfach preisgekrönten Choreographen und künstlerischen Leiter der Quasar Cia. de Danca Henrique Rodolvalho schließlich ist mit Só thinha de ser com você eine einfühlsame tänzerische Umsetzung des legendären Albums Elis & Tom gelungen. Darauf hat die grandio­se Sänge­rin Elis Regina einige der schönsten und besten Bossa-Interpretationen aller Zeiten aus der Feder Antônio Carlos Jobims interpretiert.

Preise 55 € / 47 € / 38 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau Ludwigshafen / Fotos:© Charles Lima © Silvia Machado