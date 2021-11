Ludwigshafen – #Corona – Inzidenz Lu 191,2 – Germersheim weiterhin Spitze in Rheinland Pfalz mit einer Inzidenz von 359,6

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Landau / Germersheim / Frankenthal

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 1.450 bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion in RLP gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 160,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 157,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,5). 5,93 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,62).

Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis befindet sich unter Berücksichtigung der 3 Leitindikatoren (Sieben-Tage-Inzidenz / Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz / Anteil Covid-19-Erkrankter an Intensivkapazität) zurzeit in Warnstufe 1 – gelb.

Die Inzidenz für Ludwigshafen beträgt 191,2 (Vortag 197,6)

Inzidenz Rhein-Pfalz-Kreis 219,7 (Vortag 257,8 )

Inzidenz für Landau 297,7 Für den Landkreis südliche Weinstraße und Landau gilt weiterhin Warnstufe 1 .

Inzidenz für Germersheim 359,6 (Vortag 335,6) Auch für den Landkreis Germersheim gilt Warnstufe 1

Mehr Corona-Daten RLP

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis / Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz