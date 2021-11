Heidelberg – “Ox & Esel!”: Ein Familienstück zur Weihnachtszeit von Norbert Ebel – Premiere am 20. November 2021

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Kita Breisacher Weg wächst in die Höhe. Seit Juni 2021 wurden auf dem städtischen Grundstück in Rohrbach zunächst die Erdarbeiten erledigt, Leitungen verlegt und die Bodenplatte mit Wärmedämmung aufgetragen. Nun ist das „Herzstück“ an der Reihe: Am Montag, 8. November 2021, wurden die Holzmodule für das neue Gebäude ... Mehr lesen »