Heidelberg – Narren des HCC „Blau-Weiss“ starten mit einer Impfaktion in die Fastnachtskampagne! Theater und Orchester Heidelberg bietet Ticketrabatt für jeden, der sich impfen lässt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Carneval Club „Blau-Weiss“ 1960 e.V. startet mit einer Impfaktion in die Fastnachtskampagne 2021/2022. Gemeinsam mit dem Theater und Orchester Heidelberg, dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg und den mobilen Impfteams Heidelberg wird der HCC am Samstag, 13. November 2021, unter dem Motto „Narren gehen geimpft in die Kampagne“ die fünfte Jahreszeit eröffnen. Pünktlich um 11.11 Uhr werden die Narren unter der Führung von HCC-Präsident Detlev Barbis und Perkeo mit seiner Ehreneskorte in der Theaterstraße 4 erwartet. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den „Heidelberg & District pipes and drums“. Bereits ab 9 und bis 14 Uhr kann sich jeder Interessierte im Theaterfoyer impfen lassen – egal, ob Erst-, Zweit-, oder Boosterimpfung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, lediglich Personal- und Impfausweis müssen mitgebracht werden.

„Der Heidelberger Carneval Club ‚Blau-Weiss‘ leistet mit seiner Impfaktion zum Kampagnenstart einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Närrisches Treiben und tolle Musik umrahmen eine niederschwellige und unkomplizierte Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Für uns stand es daher außer Frage, dass wir den HCC bei seinem Vorhaben unterstützen“, sagt Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung.

Neben den karnevalistischen Programmpunkten steuert auch das Theater und Orchester Heidelberg ein Argument bei, an der Impfaktion teilzunehmen: Zusätzlich zur guten Stimmung bekommt jeder, der sich impfen lässt und gleich an der Theaterkasse ein Ticket für eine der kommenden Vorstellungen des Theaters erwirbt, einen Rabatt von 15 Prozent auf den Ticketpreis.

Hinweis: Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung und den verschiedenen Impfangeboten finden sich im Internet unter www.heidelberg.de/impfen sowie unter www.dranbleiben-bw.de.