Heidelberg – Kindergarten besucht zum St. Martin die ASB-Einrichtung „Parkresidenz am Neckar“ in Heidelberg-Ziegelhausen

Heidelberg/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

„Laterne Laterne“ – große Freude bei jung und alt

Kindergarten besucht zum St. Martin die ASB-Einrichtung „Parkresidenz am Neckar“ in Heidelberg-Ziegelhausen

(Mannheim/Heidelberg, 11.11.2021) „Laterne Laterne“ – fröhliche Kinderstimmen erklingen im Garten des Seniorenheims Parkresidenz am Neckar. Es sind die Kinder des evangelischen Kindergartens Schlierbach, die mit ihren Laternen auf einen Besuch vorbeigekommen sind. Ein kleiner St. Martinszug, der für große Freude sorgt. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen auf den Balkonen, klatschen und winken. Einige sind zu Tränen gerührt; „ich würde Euch so gerne knuddeln“, ruft eine Bewohnerin den Kindern zu. Doch Knuddeln geht leider nicht. „Wegen Corona müssen wir natürlich sehr auf Abstand achten“, sagt Mechthild Hübner, Pflegedienstleistung der Parkresidenz. Gerade jetzt, bei ansteigenden Zahlen, sei Vorsicht das höchste Gebot. „Wir sind so froh über diesen Besuch“, ergänzt Hübner, „unsere Seniorinnen und Senioren hier haben seit Corona auf so vieles verzichten müssen“. Ein Besuch unter freiem Himmel ist da ideal, vor allem bei strahlendem Sonnenschein.

„Hühner“ und „Enten“ aus dem evangelischen Kindergarten Schlierbach

Die Kinder, die tapfer über die Brücke von Schlierbach nach Ziegelhausen gelaufen sind, gehören zu den Gruppen der „Hühner“ und der „Enten“. Sie sind im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Stolz zeigen sie auch ihre selbstgebastelten Laternen. Nach vier Liedern gibt es eine Belohnung: Die ASB-Einrichtung schenkt jedem Kind ein „Martinsmännchen“ und ein kleines Spielzeug. Das leckere Gebäck wird gleich im Garten angeknabbert. So ein Ausflug über die Brücke macht schließlich hungrig. „Schmeckt sehr gut“, urteilt ein kleines Mädchen.

Begegnungen, Abwechslung und Spaß sind wichtig in Seniorenheimen



„Wir legen in unseren Einrichtungen viel Wert auf eine Pflege und Betreuung mit Herz“ betont Joachim Schmid, Geschäftsführer des ASB Baden-Württemberg e.V. Region Mannheim/Rhein-Neckar. Dabei seien Spiele und Gespräche im Alltag wichtig sowie kleine Veranstaltungen unter der Woche immer willkommen. In allen ASB-Einrichtungen gibt es zudem regelmäßig Bastel- oder Turngruppen und viele Beschäftigungsmöglichkeiten.



Der ASB Mannheim/Rhein-Neckar betreibt fünf Seniorenheime, davon drei im Rhein-Neckar-Kreis und zwei in Heidelberg, sowie eine Seniorenberatung und Angebote für ambulante Pflegedienste, Tagespflege und betreutes Wohnen. In der Einrichtung „Parkresidenz am Neckar “ stehen 75 Plätze für eine vollstationäre Pflege zur Verfügung, im Bereich betreutes Wohnen werden 20 Wohnungen angeboten. Der im Juli 2019 fertig gestellte Neubau verfügt über moderne und helle Zimmer zum Teil mit Blick auf den Neckar. In den sechs Wohngruppen gibt es jeweils großzügige Aufenthaltsbereiche, der Essbereich ist in jeder Wohngruppe mit einer offenen Küche ausgestattet. Derzeit beschäftigt der ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar in Heidelberg-Ziegelhausen 75 Mitarbeitende. Fek

ASB Baden-Württemberg e.V.

Region Mannheim/Rhein-Neckar