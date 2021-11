Heidelberg – Grundschulbetreuung: Vertrag mit dem Betreiber „päd-aktiv“ verschriftlicht Verein leistet seit 1991 im Auftrag der Stadt Heidelberg die Betreuung an den Grundschulen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verein „päd-aktiv“ bietet seit 1991 im Auftrag der Stadt Heidelberg ein modular buchbares bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Heidelberger Grundschulen an. In den vergangenen 30 Jahren entwickelte päd-aktiv e.V. so ein verlässliches und pädagogisch hochwertiges Bildungs- und Betreuungskonzept, das sich an die verlässliche Grundschule anschließt und das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Grundschulen in Heidelberg nutzt dieses Angebot. Insgesamt besuchen über 80 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler ein Betreuungsangebot auch an den Ganztagsgrundschulen und Horten. In seiner Sitzung am 10. November 2021 wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass der bestehende mündliche Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg und dem Betreiber päd-aktiv e.V. nun verschriftlicht worden ist.

