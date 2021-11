Heidelberg – Gemeinderat: Abstimmungsergebnisse auf städtischer Internetseite

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verein „päd-aktiv“ bietet seit 1991 im Auftrag der Stadt Heidelberg ein modular buchbares bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Heidelberger Grundschulen an. In den vergangenen 30 Jahren entwickelte päd-aktiv e.V. so ein verlässliches und pädagogisch hochwertiges Bildungs- und Betreuungskonzept, das sich an die verlässliche Grundschule anschließt und das kontinuierlich weiterentwickelt wird. ... Mehr lesen »