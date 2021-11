Heidelberg – Enjoy Jazz: Sonderzuschuss für einen Beitrag zur Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die gemeinnützige Enjoy Jazz GmbH erhält einen Sonderzuschuss von 60.000 Euro. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. November 2021 einstimmig einer Änderung des Zuschussvertrages zugestimmt. Der Sonderzuschuss soll für einen Beitrag zur Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ verwendet werden. Der Gemeinderat hatte bereits mit der Verabschiedung des Haushalts 2021/22 den Haushaltsansatz für den institutionellen Zuschuss an die Enjoy Jazz gGmbH im Jahr 2021 von 110.860 Euro um den einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von maximal 60.000 Euro auf insgesamt 170.860 Euro erhöht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail