Heidelberg – Die Show geht weiter im winterlichen Schloss: „Queen at the Castle“: Martin Scharff präsentiert besonderes Programm aus Kulinarik und Rockshow

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(rd/ak/AntUrb,Schlossgastronomie) – Wenn sich der Winter über das Schloss Heidelberg legt und es besonders romantisch wird, lässt Spitzenkoch Martin Scharff im Königssaal kräftig einheizen: mit einer kulinarischen und musikalischen Hommage an eine der bedeutendsten Rockbands unserer Zeit. Sein neues Winterprogramm „Queen at the Castle“ wird an den Erfolg seines ersten Gourmet Varietés „It’s magic“ in 2019 anknüpfen. Die Show, die bereits im letzten Winter aufgeführt werden sollte und der Pandemie zum Opfer fiel, wird erneut Musik, Unterhaltung und Genuss auf hohem Niveau miteinander vereinen. „Wir sind sehr froh, dass wir die Sänger, die Band und alle, die mitwirken, für dieses Jahr verpflichten konnten und wir mit dieser Wahnsinnsshow wieder im Schloss für ein Gesamtpaket sorgen, das es so nirgends gibt“, sagt Martin Scharff. Mit ihrem Format hebt sich die Heidelberger Schlossgastronomie erfolgreich von anderen Varietés ab. Aus diesem Grund sind in diesem Jahr auch starke Medienpartner, wie das Rhein-Neckar-Fernsehen und die Radio Group – zu denen Antenne Frankfurt und Antenne Pfalz gehören – mit an Bord.

Denn in diesem Winter dreht sich wieder alles um mitreißende Musik: Die 1970 gegründete britische Rockband Queen prägte die Musikwelt wie keine andere und hat bis heute nichts an Popularität eingebüßt. Der charismatische Frontmann Freddie Mercury war das schillernde Herz der Band. Bei „Queen at the Castle“ verkörpert der Sänger und Musiker Valentin L. Findling Freddie Mercury stimmgewaltig und authentisch bis in die Haarspitzen. Eine Kostprobe seines Könnens lieferte Findling bereits beim Sommer Open Air Restaurant im Schlosshof in diesem Jahr, das äußerst erfolgreich mit insgesamt 3000 Gästen über mehrere Wochenenden lief. Durch den Abend führt der bekannte und mehrfach ausgezeichnete Magier Sos Petrosyan mit viel Charme und Witz – auch bekannt aus “America’s Got Talent und „Most awarded magician in the world“.

Unbeschwertes Vergnügen dank großräumigem Ambiente

Die Queen-Tribute-Show wurde mit Andy Keller konzipiert, der mit Künstlern, wie Max Herre, Udo Lindenberg, Chaka Khan oder No Angels zusammengearbeitet hat. Wie auch schon bei „It’s magic“ spielt die Band an jedem Termin live. Perfekt abgerundet wird ein jeder Abend mit erstklassiger Kulinarik aus der Schlossküche. Die Gäste erwartet ein 4-Gänge-Menü, das kreativ weltumspannende Delikatessen mit heimischen Produkten und Aromen paart: So kommt der Yellowfin Thunfisch im Duett mit Kalb, dazu Rote Bete Miso aus dem Schwarzwald. Aber auch saisonale Highlights kommen bei Perlhuhnbrust mit getrüffeltem Wirsing auf Portwein-Schalotten nicht nicht zu kurz.Parallel wird auch immer ein vegetarisches Spitzenmenü geboten und vegane Alternativen auf Anfrage. „Unser Programm unterscheidet sich auch darin, dass wir ein Menü in vier Gängen servieren und die Getränkepauschale schon im Preis inkludiert ist“, erklärt Scharff. Damit entfällt der Bezahlvorgang nach der Show – die Gäste müssen nicht am Ende der Show auf ihre Rechnung warten. Zugleich ermöglicht es den größtmöglichen Freiraum für eine abwechslungsreiche Getränkewahl während des gesamten Abends. Das bargeldlose all inklusive-Konzept ist aber auch Teil des Hygienekonzeptes, das sich bei allen Schlossevents in den letzten zwei Jahren bewährt hat. Der 600 Quadratmeter große Königssaal mit sechs Metern Deckenhöhe sorgt für viel Freiraum und Abstand. Die Bestuhlung ist großzügig an einzelnen Tischen vorgesehen. Zusätzlich geben installierte Luftreiniger Sicherheit. Die weltweit einzigartigen Geräte filtern nicht nur die Luft, sondern desinfizieren über Nacht den kompletten Saal. „Bei uns bleibt zudem die Maskenpflicht der Mitarbeiter bestehen und mit der 3G+-Regelung sind bei uns alle Gäste auf der sicheren Seite“, so Scharff.

Der Verkauf von Tickets für die Saison bis zum 15. Januar 2022 ist in vollem Gange. Geschenkgutscheine oder Gruppenbuchungen für Weihnachtsfeiern sind möglich – sogar Exklusivabende ab 120 Personen. Sonderaktion immer donnerstags: Alle 6-er Tische erhalten 10 Prozent Nachlass. Mehr Infos unter www.queen-at-the-castle.restaurant

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events: Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich selbst im Jahr 2019 von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin hohem Niveau

