Germersheim – Aktion Europäische Woche der Abfallvermeidung vom 20. bis 28. November – Der Landkreis Germersheim beteiligt sich mit Aktionen in Kitas

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Abfall vermeiden ist aktiver Umweltschutz und schon Ressourcen“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel, „Die `Europäische Woche der Abfallvermeidung´ ist eine wichtige Aktion, die uns alle für das Thema sensibilisiert. Der Landkreis Germersheim wird auch in diesem Jahr wieder mit einem Programm in Kindergärten teilnehmen.“ Zwei Mitarbeiterinnen der Abfallwirtschaft werden in der Woche der Abfallvermeidung Kindertagesstätten besuchen. Am 23. November die Kita Rappelkiste in Germersheim-Sondernheim, am 24. November die Kita Am Wasserturm in Kandel und am 25. November die Kita Amadeus in Wörth. „Dabei wollen wir bei den Vorschulkindern das Interesse an Themen rund um die Abfallvermeidung wecken“, sagt Landrat Brechtel. Den Kindern wird das Thema Kompostierung und Biotonne, aber auch Abfalltrennung und Abfallvermeidung mit Hilfe von freundlichen Handpuppen in Tiergestalt spielerisch nahegebracht und dabei geübt, wie man im Alltag mit natürlichen Ressourcen bewusster umgehen kann.

Jedes Jahr im November findet die „Europäische Woche der Abfallvermeidung“ statt. In den letzten Jahren haben sich regelmäßig mehr als 25 europäische Länder daran beteiligt. Ziel dieser europaweiten Aktionswoche ist es, möglichst viele Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen zum Mitmachen zu bewegen. Dazu zählen Kommunen, Unternehmen, private Initiativen aber auch Umweltverbände. Unter www.wochederabfallvermeidung.de können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über die europäische Umweltwoche informieren.