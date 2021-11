Frankenthal – Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen in der Wormser Straße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch, den 10.11.2021 gegen 18:00 Uhr kam es zu an der Kreuzung der Wormser Straße und der Industriestraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schätzte ein 38-Jähriger Frankenthaler aus Richtung Wormser Straße kommend den vor ihm befindlichen Verkehrsfluss in Richtung der Industriestraße falsch ein und fuhr dem PKW einer 56-Jährigen auf, welcher hierdurch wiederum in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Im Anschluss musste eine Verkehrsteilnehmerin aufgrund leichter Verletzungen medizinisch betreut werden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

