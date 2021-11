Mannheim – Sportelite und Prominenz stehen in den Startlöchern für die große Sport-Gala am Montag im Mannheimer Rosengarten – #SportAward Rhein-Neckar am 15. November 2021

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannte auch in der Stadt Landau die Synagoge, Wohnungen und Geschäfte wurden zerstört und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger brutal drangsaliert. Am Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz erinnerte die Stadt Landau jetzt bei ihrer jährlichen Gedenkfeier an diese schrecklichen ... Mehr lesen »