Ludwigshafen – “How Do I Love Myself After Pain…”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit ihrer Lecture Performance “How Do I Love Myself After Pain” gastieren die beiden Künstlerinnen Emilene Wopana Mudimu und Sarah Fartuun Heinze am Samstag, 20.11.2021 um 20 Uhr in Rahmen der Reihe Ovel / Eibel auf der Probebühne 1 der Pfalzbau Bühnen (Eingang Hinterbühne Berliner Straße 30b).

In ihrer szenischen Lesung widmen sich die beiden aus einer schwarzen und intersektionalen Perspektive der Frage, wie wir uns selbst und unsere Körper nach Erfahrungen von Schmerz und Verlust (wieder) lieben können. Die Performerinnen nähern sich dem Thema im Zusammenspiel von Poesie, Musik und Schauspiel, anschließend wird es im Gespräch über den kreativen Prozess weiter vertieft.

Sarah Fartuun Heinze, 1989 in Marka (Somalia) geboren, ist Schwäbin und lebt in Cottbus. Als multidisziplinäre, freiberufliche Künstlerin und Kulturelle Bildnerin an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment versteht sie sich als ästhetische Forscherin. Sie ist Teil der Initiative Creative Gaming, freie Autorin und Teil der Neuen Deutschen Medienmacher*Innen. Und: Sarah Fartuun Heinze spielt gerne. Eines ihrer Lieblingsspiele ist Zelda: Ocarina of Time, weil sie darin den Schlüssel zu den meisten Rätseln der Musik sieht.

Emilene Wopana Mudimu, geboren 1992 in Kinshasa, ist Spoken-Word-Künstlerin, Sozialpädagogin und Bildungsreferentin aus Aachen. In ihren poetischen Texten setzt sie sich aus einer schwarzen, feministischen & rassismuskritischen Perspektive mit gesellschaftlichen

Themen auseinander. Sie hat u.a. an Projekten im Theater Oberhausen, Schauspielhaus Düsseldorf, am Rautenstrauch-Joest-Museum und am Bärenzwinger Berlin mitgewirkt. Emilene Wopana Mudimu leitet gemeinsam mit ihrem Mann das soziokulturelle Jugend- und Medienzentrum KingzCorner in Aachen. Dort initiiert sie vor allem kunst- und medienpädagogische Jugendprojekte und außerschulische Angebote mit dem Schwerpunkt auf Hip-Hop.

Preise 9 € / 6 € / 3 €, Kartentelefon 0621/504 2558