Ludwigshafen – Ehepaar fällt auf Schockanruf nicht rein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am 09.11.2021, gegen 19:00 Uhr, wurden eine 79-jährige Ludwigshafenerin und ein 86-jähriger Ludwigshafener von einer unbekannten Frau angerufen, die am Telefon hysterisch schrie, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe. Da die 79-Jährige durch die Schreie am Telefon etwas schockiert war, übergab sie das Telefon an ihren 86-jährigen Mann. Dieser durchschaute die Betrugsmasche sofort und erklärte der Anruferin geistesgegenwärtig, dass er das nicht glauben würde. Daraufhin legte die Anruferin auf.