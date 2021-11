Heidelberg – Hubschrauber transportiert Freileitungs Holzmasten in Ziegelhausen ab

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, den 11. November, ab 9 Uhr kommt es in Heidelberg Ziegelhausen zu einem nicht alltäglichen Hubschrauber-Einsatz. Ein von den Stadtwerken Heidelberg gemieteter Lastenhubschrauber wird über ein Teilgebiet in Ziegelhausen fliegen und fünf zuvor abgebaute Freileitungsmasten auf ein freies Gelände nahe des Stifts Neuburg transportieren. Die Masten sind jeweils 300 kg schwer. Das Gelände ist aufgrund einer Hanglage schwer zugänglich, mit Fahrzeugen oder einem Kran nicht zu erreichen. Ein Abtransport per Hubschrauber ist daher notwendig.

Die Holzmasten wurden aus Standsicherheitsgründen vorsorglich abgebaut und im Oktober 2021 durch ein Erdkabel ersetzt. Mit dem Abtransport der Freileitungsmasten haben die Stadtwerke Heidelberg eine Firma aus Wuppertal beauftragt, die auf Lasttransporte per Hubschrauber spezialisiert ist. „Holzmasten per Lastenhubschrauber abzutransportieren, gehört nicht zu unseren täglichen Aufgaben. Daher haben wir uns fachgerechten Rat und Unterstützung von darauf spezialisierten Experten geholt“, sagt Bernhard Layer von den Stadtwerken Heidelberg. Die Firma aus Wuppertal hat auch die Vorbereitung des Flugeinsatzes, inklusive Ortsbesichtigung, Begehung des Geländes, Planung des Ablaufes und dem Einholen aller Genehmigungen übernommen. Die Stadt Heidelberg, Polizei und Feuerwehr sind über den Einsatz des Hubschraubers informiert.

Einsatz im Herbst ideal

Vorbehaltlich der Witterungsbedingungen wird die Aktion gegen 9 Uhr morgens beginnen. Die Masten werden einzeln an ein 30 Meter langes Seil des Lastenhubschraubers gehängt und zu einem 400 Meter entfernten freien Gelände nahe des Stifts Neuburg geflogen. Die Aktion wird voraussichtlich vier Stunden dauern. Die Anwohner in der Flugschneise und der näheren Umgebung sind informiert. In der Straße Am Büchsenackerhang wird partiell ein Parkverbot eingerichtet. Zudem wird sie temporär für die geplanten fünf Überflüge gesperrt werden. „Als Einsatz-Zeitpunkt haben wir bewusst den Herbst gewählt, weil die Bäume in dieser Jahreszeit bereits ihr Laub verloren haben und der Hubschrauber-Pilot freie Sicht auf die Mast-Standorte haben wird“, betont Alexander Jansen von den Stadtwerken Heidelberg. Zuvor wurde die Freileitung von den Stadtwerke Heidelberg demontiert und die Masten von einem Dienstleister fachgerecht abgesägt, sodass sie am 11. November zum Abtransport bereitliegen.