Frankenthal – Lüftungsanlagen fürs Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH)

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Coronagerechte Ausstattung im Frankenthaler Pfalzinstitut

Der Bezirksverband Pfalz stattet die Räume der Kindertagesstätten und der Grundschulbereiche des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal mit coronagerechten raumlufttechnischen Anlagen aus. Dem hat der Bezirksausschuss unter Leitung des Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder einstimmig zugestimmt. „Es ist uns außerordentlich wichtig, die Kinder in dieser nun schon so lange dauernden Pandemie so gut es geht zu schützen“, sagte Wieder. Die Anlagen sind in den Schulgebäuden für 42 Lehrsäle und zwei Werkräume sowie in den Kindertagesstätten für acht Gruppen-, zwei Turn- und drei Schlafräume vorgesehen. Es handelt sich dabei um dezentrale Lüftungsanlagen, die im kombinierten Zu- und Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung betrieben werden. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Lüftungsanlagen betragen über eine Million Euro; 80 Prozent der Summe wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert, so dass der Eigenanteil bei gut 200.000 Euro liegt. Die Kosten umfassen neben dem Einbau von stationären Anlagen auch begleitende Arbeiten wie Decken- und Wanddurchbrüche, Brandschutzmaßnahmen, Beratung und Planung.

Quelle Bezirksverband Pfalz / Bild Text