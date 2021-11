Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende e.V. lädt zur Gedenkfeier für die Gefallenen der beiden Weltkriege ein. Die Gedenkfeier findet jährlich am Volkstrauertag statt. In diesem Jahr geht es am 14. November ab 14 Uhr am Ehrenmal in der Altrheinstraße los. Die Bläsergruppe der Kolpingmusikkapelle Oggersheim wird zur Eröffnung musizieren. Anschließend eröffnen die Vorstände ... Mehr lesen »