Weinheim – Adventsverkauf bei der AWO Rhein Neckar!

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AWO Weinheim) – In diesem Jahr veranstaltet die AWO Rhein Neckar am Freitag, den 26.11.21, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Samstag, den 27.11.2021, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Weinheimer Hauptstraße einen Adventsverkauf, bei dem handgefertigte Produkte der Kreativ- und Töpfergruppen, sowie frisch gebundene Adventskränze und –Gestecke erworben werden können.

Der Verkauf findet in der Fußgängerzone vor dem ehemaligen Hotel Grüner Baum (Hauptstraße 114) statt.

Wer auf der Suche nach schönen Geschenken für die Advents- und Weihnachtszeit ist, kann sich von der vielfältigen Produktauswahl der AWO Rhein-Neckar verzaubern lassen und bestimmt das ein oder andere Schnäppchen finden. Ein doppelter Gewinn, denn der Erlös der Verkäufe kommt direkt den sozialen Projekten der AWO-Rhein-Neckar zu Gute.

Die zum Verkauf stehenden Kränze werden in der vorangehenden Woche aus frisch geschnittenem Grün gebunden und liebevoll dekoriert.

Vorbestellungen können bis zum 21.11.2021 unter joana.latsch@awo-rhein-neckar.de,

oder unter 06201 4853-0, angenommen werden.