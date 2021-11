Viernheim – Unbekannte sprengten Zigarettenautomat – Ein geparktes Auto beschädigt

Viernheim / Südhessen / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise sprengten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (09.11.), gegen 0.20 Uhr, einen in der Georg-Büchner-Straße angebrachten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde hierbei stark beschädigt.

Zahreiche Zigarettenpackungen sowie Bauteile des Automaten flogen mehrere Meter weit. Zudem wurde durch die Tat ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ob und was genau die Kriminellen erbeuteten und auf welche Art und Weise die Sprengung

erfolgte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits in der Nacht zum Samstag (06.11.), zwischen 23.00 und 0.00 Uhr ereignete sich eine ähnlich gelagerte Tat in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Täter entwendeten dort eine bislang nicht bekannte Anzahl von Zigarettenpackungen,

bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0.