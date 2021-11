Speyer – Abendshopping im Lichterglanz – Freitag, 12. November 2021

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die dunkle Jahreszeit hat uns eingeholt und lockt mit kuscheligen Abenden vor dem wärmenden Kamin oder auf dem Sofa. Nicht jedoch am Freitag, 12. November 2021, denn an diesem Abend erstrahlt die Speyerer Innenstadt in einer Vielzahl bunter Lichter und lädt in dieser besonderen Atmosphäre zum abendlichen Stadtbummel ein.

An der von der Stadt und den Einzelhändler*innen organisierten Aktion nehmen 18 Geschäfte in der Innenstadt teil – auf der Maximilianstraße, in der Korngasse, in der Wormser Straße, in der Roßmarktstraße und am Postplatz. Die Beleuchtung wird durch eine Fachfirma installiert. Hinzu kommen noch einige weitere Geschäfte, die mit eigener Beleuchtung an der Aktion teilnehmen.

Geöffnet sind alle teilnehmenden Geschäfte bis zum Ende der Aktion um 20 Uhr.

Christoph Krzeslak wird als wandernder Saxophonist für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgen und ist zwischen 15 und 20 Uhr in der Innenstadt unterwegs.

Warum also nicht das Angenehme mit den Nützlichen verbinden und die diesjährigen Weihnachtsgeschenke in besonders stimmungsvoller Atmosphäre im stationären Einzelhandel besorgen? Die teilnehmenden Geschäfte freuen sich auf Ihr Erscheinen!

