Rhein-Pfalz-Kreis – Reaktion auf #Corona in Bildungsstätten – #Luftfiltergeräte für Klassenräume

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Um die Situation der Schülerinnen und Schüler an den zehn weiterführenden Schulen des Rhein-Pfalz-Kreises im neuen Schuljahr aufgrund der andauernden Corona-Pandemie zu verbessern, wurden noch vor den Herbstferien 2021 insgesamt 262 mobile Luftreiniger durch die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis erworben und an die Schulen ausgeliefert.

Alle Klassenräume der weiterführenden Schulen sind nun mit je einem Luftfiltergerät der Fa. MANN+HUMMEL ausgestattet. Mit diesen Geräten soll ermöglicht werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Präsenzunterricht vor Viren und Ansteckungen geschützt sind. Dank ihrer einzeln getesteten H14 HEPA Filter sind die Geräte in der Lage, mehr als 99,995 Prozent der Viren, Bakterien und anderer Mikroorganismen aus der Luft abzuscheiden. Die Anschaffung der Luftfilter ersetzt jedoch nicht die Regelung der regelmäßigen Lüftung durch Öffnen der Fenster, sondern ergänzt sie. Allerdings reicht nun ein Durchlüften während der Pausen aus.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen wurde die Wirksamkeit der Geräte bereits im Spätjahr 2020 vom Karlsruher Institut für Technologie getestet. „In einem Klassenraum von rund 70 m² Grundfläche tauscht das Gerät die Luft pro Schulstunde dreimal aus“, erläutert Jan-Eric Raschke, zuständiger Direktor der Fa. MANN+HUMMEL

Die Kosten für die Geräte belaufen sich auf rund 560.000 Euro, die zurzeit der Rhein-Pfalz-Kreis alleine trägt. „Im Moment erteilt das Land lediglich Zuschüsse für mobile Filtergeräte in Klassenräumen, die nicht durch vollständiges Öffnen der Fenster ausreichend belüftet werden können. Eine Änderung der bestehenden Richtlinien ist nach unseren Informationen im Gespräch, bisher aber noch nicht in Kraft getreten. Darauf wollten wir aber nicht warten, da die Situation zum Winter hin erfahrungsgemäß nicht besser wird. Das Wohl und die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler steht für uns an vorderster Stelle, daher haben wir uns für den Erwerb der Luftfiltergeräte – in Absprache mit dem Kreisausschuss – entschieden“, betonen Landrat Clemens Körner und Kreisbeigeordneter Manfred Gräf.

Zusätzlich wurden in Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf 18 feste Zu-/und Abluftanlangen an den Decken der Klassenräume installiert. Bei dieser Technik wird die Innenluft während des Unterrichts nach außen abgeführt und Frischluft eingeleitet. Auch dadurch wird die Luftqualität nachhaltig verbessert und eine mögliche Virenlast gesenkt. Da an der Realschule plus in Maxdorf die Decken das Gewicht der Abluftanlage aushalten und keine Schadstoffbelastung beim Bearbeiten der Decken zu befürchten war, hat sich die Verwaltung dort zu dieser Variante entschieden. Die Kosten für die Anlage der Fa. Maier GmbH aus Hockenheim betrugen rund 100.000 Euro. Auch hier ist eine Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz noch offen.

Foto:Vorstellung der mobilen Luftfiltergeräte in der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis