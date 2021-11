Ludwigshafen – FWG: Welche freiwilligen Leistungen bestehen noch?

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 05.10.2021, um 05:30 Uhr wurde der Lebensmitteldiscounter ALDI in der Straße Am Wolfsgraben in Worms überfallen. Hierbei erbeuteten die beiden Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de Auffällig ist, dass bei einem Raubüberfall auf die PENNY-Markt-Filiale in Worms-Weinsheim am 28.08.2021 ein Täter die gleiche Tatkleidung trug. Hierbei handelt es sich um einen ... Mehr lesen »