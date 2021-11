Germersheim – Kreisausschuss beschließt Beteiligung an Planungskosten für Pendler-Radroute in Höhe von 100.000 Euro

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Kreisausschusssitzung von vergangenem Montag hat der Kreisausschuss einstimmig beschlossen, dass sich der Landkreis Germersheim mit einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro an den Planungskosten für die Pendler-Radroute Schifferstadt-Speyer-Wörth beteiligt. Außerdem hat das Gremium Landrat Dr. Fritz Brechtel ermächtigt, in diesem Zusammenhang eine Kooperationsvereinbarung für die Mitwirkung und Umsetzung der Radroute zu unterzeichnen. Geplant ist eine qualitativ hochwertige, verkehrssichere und möglichst störungsarme Radverkehrsverbindung zwischen Schifferstadt und Wörth sowie Kandel und Wörth bis zur künftigen zweiten Rheinbrücke. Nach einer Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse bereits im Juli 2020 vorgestellt wurden, steigen die Projektbeteiligten nunmehr in die konkrete Planungsphase ein. Landrat Dr. Fritz Brechtel dankte dem Kreisausschuss für die Freigabe der Mittel in dieser ersten Lesung: „Für die Mobilitätswende ist die Pendler-Radroute ein enorm wichtiger Beitrag, der zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung beiträgt.“

Fachlich und organisatorisch unterstützt werden die Projektpartner durch das Büro Durth Roos Consulting GmbH aus Darmstadt, das im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität die Projektkoordination übernommen hat. Sobald alle beteiligten Kommunen durch Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung ihre Mitwirkung und Finanzierungsbeteiligung zugesagt haben, wird das Büro die Vergabe der zunächst anstehenden Planungsleistungen vorbereiten. Im ersten Schritt werden die Grundlagenermittlung, die Vorplanung, die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung sowie die planungsbegleitende Vermessung und die verkehrsrechtliche Planung beauftragt.