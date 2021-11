Frankenthal – Schnelltestzentrum auf dem Festplatz ändert Öffnungszeiten und Preis

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach dem Rückzug der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz und der gesunkenen Nachfrage an Schnelltests ändern sich die Öffnungszeiten des Testzentrums auf dem Festplatz. Ursprünglich war die Anpassung ab 15. November geplant. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle bei der Johanniter-Unfall-Hilfe muss das Testzentrum am Donnerstag, 11. November, geschlossen bleiben. Aus dem gleichen Grund konnte das Testzentrum am heutigen Dienstag bereits nicht betrieben werden. Die Änderungen der Öffnungszeiten treten deshalb bereits ab Samstag, 13. November, in Kraft.

Geöffnet ist dann montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr, freitags von 13 bis 17.30 Uhr, samstags von 12 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr. Die Teststation der Malteser in der Villa Malta schließt ebenfalls zum 12. November. Außerdem senken die beiden verbliebenen Anbieter, DLRG Ortsverband Frankenthal und MKS-Medical den Preis pro Schnelltest von 20 auf 15 Euro.

„Wir bedauern die Entscheidung von Maltesern und Johannitern, sich aus den Testzentren zurückzuziehen. Nach Monaten höchster Belastung ist das aber natürlich nachvollziehbar. Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement danke ich Ihnen herzlich! Sie haben Außergewöhnliches für unsere Stadt geleistet“, so Oberbürgermeister Martin Hebich.

Ausweitung denkbar

Die Stadtverwaltung führt derzeit Gespräche mit Hilfsorganisationen und gewerblichen Testanbietern, um das Angebot – insbesondere von PCR-Tests – wieder auszuweiten. Sowohl Johanniter als auch Malteser hatten dies, neben den Schnelltests, angeboten. Die DLRG führt auch weiterhin PCR-Tests auf Anordnung des Gesundheitsamts oder bei positivem Schnelltest durch. Auch auf eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und etwaige Wiedereinführung kostenloser Bürgertests möchte Frankenthal sich damit ebenfalls vorbereiten.

AUF EINEN BLICK

Schnelltestzentrum Festplatz Frankenthal

Festplatz in der Benderstraße (Zufahrt über Meergartenweg)

Öffnungszeiten ab 13. November:

Montag 16 bis 19 Uhr

Dienstag geschlossen

Mittwoch 16 bis 19 Uhr

Donnerstag geschlossen

Freitag 13 bis 17.30 Uhr

Samstag 12 bis 15 Uhr

Sonntag 11 bis 15 Uhr

Montag, Mittwoch: DLRG Ortsgruppe Frankenthal

Freitag, Samstag, Sonntag: MKS-Medical GmbH

Preis pro Schnelltest: 15 Euro

Am 11. November bleibt das Testzentrum auf dem Festplatz geschlossen.

Das Testzentrum der Malteser in der Villa Malta schließt am Freitag, 12. November.

Stadt Frankenthal