Wiesloch – 32-Jähriger aus Psychiatrischem Zentrum Nordbaden in Wiesloch abgängig

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Auswärtsspiel in der 3. Liga beim SC Freiburg II mit 1:2 verloren. Die Freiburger gingen durch Emilio Kehrer in der 23. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit waren die Waldhöfer dann besser und glichen durch Alexander Rossipal in der 66. Minute aus. Drei Minuten vor Spielende ... Mehr lesen »