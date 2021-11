Speyer – Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen 32-jährigen PKW-Fahrer kontrollierte am Sonntag um 14:30 Uhr eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße. Bei der Prüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass der Mann aus Speyer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was eine Strafanzeige zur Folge hat. Da er zudem unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand, wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

