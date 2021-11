Speyer – Fortbildung der Führungskräfte – Dichter Rauch dringt aus einem Supermarkt und bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag den 06.11.2021 stellten sich die Führungskräfte der Feuerwehr Speyer, der Schnelleinsatzgruppe und der Informations- und Kommunikationseinheit Speyer den beiden Standarteinsatzlagen:

– Brand Supermarkt

– Brand Mehrfamilienhaus



Mit etwa 20 Führungskräften konnten über 100 Einsatzkräften mit entsprechenden Fahrzeugen und Equipment fiktiv geführt werden. Die Einsatzszenarien wurden entwickelt und koordiniert von 3 Trainern der Firma „Keep Calm“ die sich auf moderne Aus- und Fortbildung für Führungskräfte spezialisiert haben. Das Konzept „Einsatzsimulation in Echtzeit“, zugeschnitten auf die örtlichen Gegebenheiten (Alarm- und Ausrückeordnung, Einsatzkräfte, Fahrzeugen und Ausrüstung), soll eine realitätsnahe Einsatzführung simulieren, um den Teilnehmern mit dynamischen Aufbau von Stresssituationen ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen. „Das Training mit Keep Calm war ein voller Erfolg“, resümierte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann „Wenn auch eigentlich nur simuliert, hat es alle Teilnehmenden voll in seinen Bann gezogen. Die Szenarien haben unsere Stärken unterstrichen und uns gleichzeitig auf eine konstruktive Weise aufgezeigt wo und wie wir uns noch verbessern können. Genau das erwarte ich von einer Fortbildung. Dabei hat es auch noch so viel Spaß gemacht, dass zum Tagesabschluss mehrere Teilnehmende zu mir kamen, um mich zu bitten, dieses Training in Zukunft zum festen Programmpunkt der Führungskräftefortbildung werden zu lassen.“