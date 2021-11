Schwetzingen – Zahlreiche Hausbesuche, unbürokratische Hilfe und unerwartete Überraschungen – PalliativeCareTeam Kraichgau feiert achtjähriges Bestehen – Freude über große Spendenbereitschaft

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Acht Jahre PalliativeCareTeam Kraichgau (PCT): So lange schon leistet das Team aus Fachpflegekräften und Palliativärzten in Sinsheim und Umgebung das, was etwas umständlich Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV) genannt wird. Das Team versorgt schwerkranke Menschen mit unheilbaren Erkrankungen und schweren, belastenden Symptomen im häuslichen Umfeld, um die Lebensqualität der Kranken zu verbessern und wenn möglich vermeidbare Krankenhauseinweisungen zu verhindern. Das PCT setzte sich aus Ärztinnen und Pflegekräften der GRN-Klinik Sinsheim sowie niedergelassenen Hausärzten und Pflegekräften von Pflegediensten aus der Region zusammen, die eine Versorgung rund um die Uhr gewährleisten. „In den vergangenen acht Jahren betreute unser Team weit über 2000 Patientinnen und Patienten und leistete zahllose Hausbesuche, Beratungen und Unterstützungen“, resümiert Dr. Damaris Köhler, Leiterin des PCT und Oberärztin der Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Sinsheim. Auf eine Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung haben Patienten seit 2007 ein Anrecht, wenn sie an einer nicht mehr heilbaren Erkrankung in weit fortgeschrittenem Stadium leiden und damit erhebliche, belastende Beschwerden verbunden sind. Die Krankenkassen übernehmen hierfür die Kosten.

Weitergehende Behandlungen, die nicht über die Kassen abgerechnet werden können, finanziert das PCT, dessen Träger die GRN-Klinik Sinsheim ist, über Spenden, die von Menschen kommen, die die Arbeit des Teams kennen und schätzen. Dazu zählen v.a. Behandlungen wie Musiktherapie, Psychoonkologie und Psychotherapie, aber auch besondere Physiotherapien und Massagen. „Wir arbeiten eng mit Therapeutinnen zusammen, die besondere Erfahrung im Umgang und in der Behandlung von palliativ erkrankten Menschen haben und auf deren spezielle Bedürfnisse gut eingehen können. Davon profitieren viele Patienten sehr“, so Dr. Regina Cairns, Fachärztin für Anästhesiologie, Allgemeinmedizin und Palliativmedizin aus Mühlhausen, die im PCT mitarbeitet. In einzelnen Fällen, in denen die Belastung für die Familie oder für Angehörige besonders groß und komplikationsreich ist, kann das PCT durch diese Spenden auch psychotherapeutische Unterstützung für Angehörige leisten. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren so mehrere 10 000 Euro Spendengelder für Patienten ausgegeben. Mit Hilfe der Spenden erfüllt das PCT auch vereinzelt besondere Wünsche von Patienten in der letzten Lebensphase. So hat das PCT beispielsweise eine letzte Wunsch-Reise ins Disneyland nach Paris für eine junge, todkranke Patientin mit ihren zwei kleinen Kindern organisiert. Nicht nur in diesem Fall hat außerdem der Verein Initiative Palliativversorgung Sinsheim e.V. die Arbeit des PCT tatkräftig unterstützt. „Wir möchten uns ganz herzlich für die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung bedanken und versichern, dass die Spenden immer verantwortungsvoll und ausschließlich zum Wohl der betreuten Patienten verwendet werden“, erklärt Dr. Köhler.

Weitere Informationen zur Arbeit des PCT finden Sie im Internet unter www.grn.de/sinsheim/klinik/palliativecareteam-kraichgau