Ludwigshafen – Renovierung der Räumlichkeiten bei der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigshafen am Rhein ( IBF ) mit Unterstützung der GlücksSpirale

Nach langer Coronapause trafen sich nun auf Einladung des Kommissarischen Vorstandes zu einem Mitgliedertreffen die Freundinnen und Freunde sowie die Mitglieder der IBF. Bei einem gemütlichen Herbstabend stellte der Kommissarische Vorsitzende Andreas Mack die renovierten Grupperäume vor.

Neben der Renovierung wurden auch die Räumlichkeiten mit neuen Möbeln ausgestattet. So wurden Tische, Stühle und Schränke erneuert, sowie ein Ruheräume mit speziellen Relax Sesseln für die Besucherinnen und Besucher der Tagesbetreuung errichtet. Die Modernisierungen waren dringend notwendig, da die bisherige Einrichtung in Teilen seit der Gründung der IBF vor rund 50 Jahren bestand.

Die IBF betreut täglich bis zu 12 Personen. In der Tagesstätte steht der Kontakt zu anderen Menschen und die Teilnahme am geistigen und kulturellen Leben im Vordergrund. Darüber hinaus wird ein ständig wechselndes Programm geboten, wie zum Beispiel Werk- und Bastelarbeiten, Filmnachmittage, Sprachkurse und Ausflüge. Weiterhin werden Besuche kultureller Veranstaltungen, Diskussionen, Urlaubsfahrten, Schwimmen, Krankengymnastik, Ergotherapie sowie Beratung in sozialen und allgemeinen Lebensfragen und Hilfsmittelberatung angeboten. Jeder Besucher kann jedoch seinem eigenen Hobby nachgehen und aktiv an der Programmgestaltung teilnehmen.

Andreas Mack: „ Wir sind für die Förderung in Höhe von 6.580 Euro der GlücksSpirale sehr dankbar, da wir damit unseren Besuchern wieder eine verbesserte Umgebung schaffen konnten.”

