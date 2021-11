Ludwigshafen – Bezahlung verweigert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 25-Jähriger verweigerte am Sonntag (07.11.2021), nachdem er sich ein Essen bestellte, die Rechnung zu bezahlen. Ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Restaurants in der Ludwigstraße wollte gegen 21 Uhr den 25-Jährigen abkassieren, nachdem er seine Mahlzeit beendet hatte. Der junge Mann gab an seine Rechnung schon bezahlt zu haben. Infolgedessen entstand ein Streit zwischen den beiden. Daraufhin schlug der 25-Jährige unvermittelt dem Mitarbeiter mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei erschien, wollte der 25-Jährige das Restaurant schnell verlassen. Die Polizei musste den 25-Jährigen letztendlich fesseln. Bei der Auseinandersetzung wurden der 58- und er 35-Jährige verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Durch den Randalierer entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro im Restaurant. Der 25-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und hatte eine Promillewert von 1,39.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail