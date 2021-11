Lambrecht – Bauprojekte des Bezirksverbands Pfalz im kommenden Jahr

Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bauausschuss berät die weitere Vorgehensweise beim Historischen Museum der Pfalz. Der Ausschuss für Bauplanung inklusive Energie und Klimaschutz unter Vorsitz von Marcus Klein kommt am Dienstag, 16. November, um 10 Uhr in der Pfalzakademie in Lambrecht, Franz-Hartmann-Straße 9, zu Haushaltsberatungen zusammen. Zunächst berichtet der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder über die aktuelle Lage im Bezirksverband Pfalz. Sodann werden den Gremienmitgliedern die Bauprojekte des kommenden Jahres vorgestellt. Auch geht es um den Umbau der Schweiß- und Metallbauwerkstatt an der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern. Schließlich berät der Ausschuss nach einem Bericht zum Sachstand der Sanierungsmaßnahme im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die weitere Vorgehensweise. Interessierte müssen sich aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen zur Sitzung bis 15. November um 10 Uhr anmelden unter Telefon 0631 3647-121 oder u.huber@bv-pfalz.de. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit entsprechendem Nachweis.

