Heppenheim – Sprechtag zur beruflichen Weiterbildung in Wald-Michelbach – Am 18. November 2021 sind die Bildungscoaches der Wirtschaftsförderung Bergstraße Gast bei der Zukunftsoffensive Überwald -Jetzt Termine zu Einzelberatungen vereinbaren – Wissenswertes über Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation und Fördergelder

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Jede Menge Wissenswertes über die berufliche Weiterbildung liefern die Bildungscoaches der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) am Donnerstag, 18. November 2021 von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ) in Wald-Michelbach. In kostenlosen, zu vereinbarenden Einzelgesprächen klären die WFB-Bildungscoaches zum Beispiel über die Vorteile einer beruflichen Weiterbildung auf, stellen den Qualifizierungsstand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, beraten zu monetären Fördermöglichkeiten und vieles mehr. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kann aber auch von Unternehmerinnen und Unternehmern in Anspruch genommen werden. Der Sprechtag findet unter dem Dach des aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Hessen geförderten Projekts Bildungscoach statt, mit dem die WFB sowohl Betrieben als auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelle Beratung zu beruflicher Weiterbildung und Nachqualifizierungsmöglichkeiten bietet.

Als offizielle Beratungsstelle der Initiative Pro Abschluss des Landes Hessen begleitet die WFB die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftsregion Bergstraße und im Odenwaldkreis von der Suche nach der idealen Weiterbildungsmaßnahme über die Beantragung der Fördergelder bis hin zum erfolgreichen Berufsabschluss. Beschäftigte können sich durch die Bildungscoaches zu allgemeinen beruflichen Weiterbildungsthemen beraten lassen, haben aber auch die Möglichkeit einen qualifizierten Abschluss nachzuholen, sofern sie in einem Beruf arbeiten ohne den entsprechenden Berufsabschluss zu haben.

Info: Die Veranstaltung findet in den Räumen der ZKÜ, In der Gass 14b in 69483 Wald-Michelbach statt. Terminvereinbarungen erfolgen über die WFB-Bildungscoaches Felix Fischer, Telefon: 06252 / 689 29 50, felix.fischer@wr-bergstrasse.de oder Sven Hagenberger, Telefon: 06252 / 689 29 40, sven.hagenberger@wr-bergstrasse.de. Weitere Informationen über das Projekt Bildungs Coach gibt es unter https://t1p.de/i4b1.

Wissenswertes über die weiteren kostenlosen Serviceleistungen der WFB finden Sie im Internet unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Die Internet-Adresse der ZKÜ lautet www.ueberwald.eu.