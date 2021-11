Hemsbach – Gitarrenkonzert zum Jahresabschluss am 12. Dezember Groovige und „stille“ Töne

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 12. Dezember, wird die Kulturbühne Max mit einem Gitarrenkonzert das Jahr beschließen, so wie es seit Bestehen des städtischen Kulturprogramms Tradition ist und so Corona es zulässt. Zu Gast sind Alf Wilhelm Lundberg aus Norwegen und der Wormser Bassist Ralf Gauck. Beide begeisterten schon öfter die Saitenfans in Hemsbachs familiärer Kleinkunstbühne. Alf Wilhelm Lundberg spielt in der ersten Liga skandinavischer Saitenkünstler. Auf seiner neunseitigen Gitarre präsentiert er virtuos den Groove und Swing des amerikanischen Gitarrengiganten Lenny Breau, andererseits hat er die Melodik und Lyrik seiner norwegischen Heimat im Programm, der er stilsicher und ergreifend Ausdruck verleiht. Lundberg gewann zahlreiche Auszeichnungen in Norwegen, darunter den „Statoils Sildajazz Award“ und ein Kunst-Stipendium der Stadt Haugesund. Er wurde gelobt als einer der größten Gitarristen in Norwegen, von Kritikern wurden Vergleiche zu Jazz- und Klassik-Legenden wie Egberto Gismonti, Keith Jarrett und Andres Segovia gezogen. Der Schwerpunkt seiner Musik, die von den Melodien Lundbergs früherer Mentoren Adam Rogers und Nelson Veras geprägt ist, liegt in der Arbeit mit den Techniken des klassischen Gitarrenspiels.

Ralf Gaucks Alleinstellungsmerkmal: Er spielt Solo-Bass. Seinem bundlosen Instrument entlockt er donnernde Grooves, aber auch balladeske, melodische Welten. Neben seinen eigenen Stücken greift er auf Interpreten wie Sting, Metallica oder die Beatles zurück. Deren bekannteste Stücke interpretiert er in besonderer Weise sehr ausdrucksvoll. Gauck spielt nicht Musik für Insider der Bassszene, sondern macht seine Zuhörer mit seinen handgemachten Darbietungen immer wieder sprachlos. Die Deutsche Popstiftung zeichnete ihn 2017 mit dem deutschen Rock & Pop Preis als besten deutschen Bassisten mit dem ersten Preis aus.



Info: Gitarrenkonzert mit Alf Wilhelm Lundberg und Ralf Gauck am Sonntag, 12. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (18 €, Abendkasse 20 €) gibt es online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733, im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Wichtig: Einlass unter der 2G-Regel (geimpft oder genesen). Es gilt Maskenpflicht auch während der Veranstaltung; der Mindestabstand entfällt.