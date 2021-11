Heidelberg-Emmertsgrund – Brand einer Tiefgarage verhindert

Heidelberg-Emmertsgrund/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr war eine 26-jährige Frau gerade im Begriff ihren PKW in einer Tiefgarage in der Otto-Hahn-Straße abzustellen. Als sie bemerkte, dass ihr Fahrzeug anfing zu rauchen, verließ sie mit dem Fahrzeug geistesgegenwärtig die Tiefgarage. Auf der Straße stellte die Frau den PKW ab und brachte sich selbst in Sicherheit. Kurz darauf fing das Fahrzeug an zu brennen. Der Brand konnte durch die hinzugeeilte Feuerwehr gelöscht werden. Nur durch die schnelle Reaktion der Fahrzeugführerin konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge und die Tiefgarage verhindert werden. Am PKW selbst entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungewiss, könnte jedoch auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

