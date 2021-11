Germersheim – Landrat Brechtel wiederholt dringenden Appell an Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch: Impfzentren schnell wieder öffnen und mobilen Impfteams einsetzen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar

„Bisher hat das Land auf unseren Appell, regionale Impfzentren wieder zu öffnen, um Auffrischungsimpfungen und auch Erstimpfungen in großer Zahl schnell verabreichen zu können, nicht reagiert. Mit dem Votum des Kreisausschusses heute – bei nur einer Gegenstimme – bitte ich Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch mit einem weiteren Schreiben nochmals eindringlich darum“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und führt aus: „Die Zahlen steigen immens, der Landkreis Germersheim hat heute eine Inzidenz von über 300. Die Entscheidung ist auch deshalb besonders dringend, weil wir in den nächsten Tagen entscheiden müssen, ob wir die noch bestehenden Arbeitsverträge der Mitarbeitenden und den Mietvertrag fürs Impfzentrum kündigen müssen oder verlängern.“

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und der Dynamik der vierten Welle haben die Landräte Dr. Fritz Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (LD) Anfang November bereits an das Land, „die Reaktivierung der etablierten und gut funktionierenden Impfzentren sowie der mobilen Impfteams zu veranlassen, damit alle Impfwilligen rasch geimpft werden können“. Die drei Verwaltungsspitzen sehen es als zielführend an, Impfzentrum und mobile Teams parallel zu aktivieren: „Insbesondere mit mobilen Teams könnten auch größere Impfeinsätze, z.B. in Senioreneinrichtungen, in einer erweiterten Region sichergestellt werden. Zudem wird die zu erwartende flächendenkende Auffrischungsimpfung die derzeitigen Impfstellen nochmals zusätzlich belasten. Dies könnte mit einem regionalen Impfzentrum in der Südpfalz und mobilen Impfmöglichkeiten deutlich abgefedert werden. Gleichzeitig könnte so die niedergelassene Ärzteschaft entlastet werden.“

Landrat Dr. Fritz Brechtel und die Kreisverwaltung erreichen viele Anfragen von Personen, die sich gerne ein drittes Mal impfen lassen wollen, aber keinen Arzt finden, der noch freie Kapazitäten hat. Vermehrt kommen auch Fragen von Personen, die sich jetzt ein erstes Mal impfen lassen wollen. „Diesen Menschen müssen wir doch ein Angebot unterbreiten“, fordert Landrat Brechtel und bittet um eine rasche Reaktion seitens des Landes.

Quelle Kreis Germersheim