Frankenthal – Malteser Test-Station Frankenthal schließt zum 13. November

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Freitag, den 12. November hat die Test-Station des Malteser Hilfsdienst in der Villa Malta in Frankenthal zum letzten Mal geöffnet (Tests nach Terminvereinbarung). Seit Mai wurden hier rund 2.800 Schnelltests und 230 PCR-Tests durchgeführt. Zudem waren die Malteser während der Öffnung des Impfzentrums in Frankenthal mit Impflotsen zur Betreuung der Besuchenden und einem Sanitätsdienst in Einsatz. Die Villa Malta wird nun wieder als Seniorenbegegnungsstätte genutzt.

Quelle Malteser Hilfsdienst e.V.

