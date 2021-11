Eberbach – Parkender VW-Golf beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits in der Zeit vom 31.10.2021, 10:00 Uhr, bis zum 06.11.2021, 11:30 Uhr, kam es in Eberbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 80-Jährige hatte in diesem Zeitraum ihren VW-Golf in der Beckstraße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rockenauer Straße geparkt. Als die 80-Jährige zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange, auf der linken Seite, vermutlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren, beschädigt wurde. Es entstand hierbei ein Sachschaden von 1.500.- Euro. Das Polizeirevier Eberbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Rufnummer 06271 9210-0 zu melden.

