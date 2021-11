Bad Bergzabern – Erst geholfen, dann aber ausgeraubt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Lokale Agenda 21 Hockenheim schließt sich der Initiative „Einmal ohne, bitte“ an. Sie hat sich die Vermeidung von Einkauf- und Take Away-Verpackungsmüll zum Ziel gesetzt. Im Rahmen der Aktion werden in Hockenheim Geschäfte und Lokale sichtbar gemacht, in denen Kunden Käse, Wurst, Obst und Gemüse, Backwaren und andere Lebensmittel ohne produkteigene Verpackung ... Mehr lesen »