Mannheim – Friedrich-Ebert-Straße nach Unfall mit Beteiligung eines LKW seit 22:30 Uhr wieder frei

Wiesloch / Metropolregion Rein-Neckar. (ots) Am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr brach in einem Fahrradunterstand zwischen zwei Wohnhäusern in der Straße Südliche Zufahrt in Altwiesloch aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Anwohner meldeten zunächst eine schwarze Rauchsäule am Himmel. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte festgestellt werden, dass ein aus Holz gebauter Unterstand in ... Mehr lesen »