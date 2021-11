Speyer – Betrugsmasche: Vorgetäuschte Beziehung im Internet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.11.2021 erstattete ein 70-jähriger Mann aus Speyer eine Strafanzeige, da er einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Er hatte über Facebook eine Frau kennengelernt, die ihm über einen Zeitraum von drei Monaten Liebesbekundungen, Bilder und Videos zuschickte. Der 70-Jährige wurde unter Ausnutzung seiner irrigen Annahme, die Frau sei in ihn verliebt und wolle sich mit ihm treffen, zur Überweisung eines hohen vierstelligen Geldbetrages sowie zum Kauf eines Mobiltelefons bewegt. Eine Begegnung im echten Leben wurde dem 70-Jährigen zwar immer wieder in Aussicht gestellt, fand aber nie statt.

