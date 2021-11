Schriesheim-Altenbach – Vermisster 14-jähriger Jakub M. wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt – Fahndungslöschung

Mannheim-Almenhof/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Stadtteil Almenhof ein. Die Einbrecher kletterten auf den rückseitigen Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienanwesen in der Steubenstraße und hebelten hier die Balkontür zur Küche auf. So gelangten die Unbekannten in die Wohnräume und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie die Räume ... Mehr lesen »