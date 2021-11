Mosbach – Totengedenkfeiern am Volkstrauertag 14.11.2021

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Volkstrauertag denken viele Menschen in Deutschland an die Opfer der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft des nationalsozialistischen Regimes. Allerdings wird am Volkstrauertag nicht nur auf die Toten der beiden Kriege zurückgeblickt, sondern auch aktuelle Geschehnisse in aller Welt mit einbezogen. Der Gedenktag mahnt uns, aus den Lehren der älteren und jüngeren Geschichte die Fähigkeit zur Versöhnung und zur Wahrung der Menschenrechte zu entwickeln. In Mosbach findet die zentrale Gedenkfeier am Sonntag, 14. November um 13:00 Uhr beim Kriegerdenkmal auf dem Friedhof in Reichenbuch statt. Das Programm wird von der Ortsvorsteherin Reichenbuch, Heike Roth, organisiert. Die Gedenkrede hält Oberbürgermeister Michael Jann.

Der Volkstrauertag ist nicht allein ein Tag der Trauer. Vielmehr mahnt uns die Erinnerung an diesen Tag an die Bedeutung des Friedens in der Welt und fordert, dass Gewalt zwischen Menschen und Völkern endlich aufhört. Die Hoffnung, dass die Menschen aus den Schrecken der Weltkriege lernen würden, hat sich leider nicht erfüllt. Krieg, Gewalt und Terror sind leider auch im neuen Jahrtausend an der Tagesordnung. Die Gedenkstunde ist deshalb auch Mahnung und inständige Aufforderung zur Verständigung und Versöhnung – an alle, die dazu etwas beitragen können.Weitere Gedenkfeiern finden auf Initiative der Stadtteile in Lohrbach um 11.15 Uhr und in Sattelbach um 11.15 Uhr an den bekannten Orten statt.