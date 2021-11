Ludwigshafen – Alexander Thewalt verleiht Preise für Stadt-radler*innen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Aktion Stadtradeln, an der sich die Stadt Ludwigshafen vom 6. bis 26. September 2021 zum dritten Mal beteiligte, ist erfolgreich zu Ende gegangen: 1.174 Radler*innen haben insgesamt 259.243 Kilometer erradelt und damit rund 38 Tonnen CO2 vermieden. Drei Wochen lang radelten Bürger*innen, Schüler*innen und viele Arbeitnehmer*innen und registrierten ihre Kilometer. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt freute sich bei der Preisverleihung am Mittwoch, 3. November 2021, in der Volkshochschule über die Resonanz der Kampagne: “Ziel ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung in Ludwigshafen zu setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben. Etwa ein Fünftel der klima-schädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Die drei besten Teams, die fünf erfolgreichsten Radler*innen und die beiden Stadtradel-Stars erhielten Urkunden und Sachpreise. Die Kampagne wurde finanziell und mit Sachpreisen von Sparkasse Vorderpfalz, GAG, Lusanum Gesundheitszentrum, LU-KOM, AOK, Zimmer-Fahrradtaschen, BKK Pfalz und TWL unterstützt. Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka hatte die Kampagne in Ludwigshafen initiiert, um das Rad als alltägliches Verkehrsmittel in den Fokus zu rücken und Mobilitätsgewohnheiten aufzubrechen. “Der Ansatz von Stadtradeln, den Spaß am Fahrradfahren in den Vordergrund zu stellen, damit möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ist aufgegangen”, resümierte Schlomka nach vielen positiven Rückmeldungen.

Die besten Teams

Team mit den radelaktivsten Radlern (meiste Kilometer pro Kopf): Team “De Aneliners”: Fünf Radler*innen erradelten durchschnittlich 926 km pro Kopf, insgesamt also 4.631 Kilometer (entspricht 681 Kilogramm CO2*) Team mit den meisten Kilometern: Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch: 131 Radelnde erradelten 27.524 Kilometer (entspricht 4.046 kg CO2*)

Größtes Team: Heinrich-Böll-Gymnasium mit 168 Radelnden, diese erradelten 20.486 Kilometer (entspricht 3011 kg CO2*)

Die erfolgreichsten Radler:

1. Platz: Maria Kreutzenbeck, Team IGS Ernst Bloch, 2.213 km,

325 kg CO2*

2. Platz: Artur Kalwies, Team “Ruchheim radelt”, 2.121 km, 312

kg CO2*

3. Platz: Prof. Dr. Klaus Freyburger, Team HWG Ludwigshafen

(Hochschule), 2.000 km, 294 kg CO2* 4. Platz: Gabriele Lauer,

Team Alltagsradler*innen 1.755 km, 258 kg CO2*

5. Platz: Manfred Lauer, Team Alltagsradler*innen, 1733 km,

255 kg CO2*

*diese CO2-Mengen werden von STADTRADELN als “vermieden” gerechnet, da sie entstanden wären, wenn man diese Strecken mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Die Stadtradelstars:

Thorsten Kleb

Clemens Eitel

Die Stadtradelstars hatten sich verpflichtet, drei Wochen lang kein Auto von innen zu sehen und während der Kampagne über ihre Erfahrungen auf www.stadtradeln.de/ludwigshafen zu blog-gen. Sie nahmen hier eine Vorbildfunktion für Ludwigshafen ein.

Hintergrund:

Im Zeitraum vom 6. bis zum 26. September konnten alle

Bürger*innen und alle Personen, die in Ludwigshafen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule (auch Hochschule) besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitradeln. Gesucht wurden die fahrradaktivsten Teams und Radelnden in Ludwigshafen. Innerhalb von drei Wochen sammelten sie möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich und privat. Dabei zählten auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer. Diese wurden über die Website

www.Stadtradeln.de/ludwigshafen beziehungsweise über eine App eingetragen. Der Anteil an weiblichen (48 Prozent) und männlichen Radeln-den (43 Prozent) hielt sich fast die Waage. Das Durchschnittsalter der Radelnden betrug 40 Jahre. Fast die Hälfte der Teilnehmenden ist zwischen 25 und 50 Jahre alt. Die Teilnehmeranzahl der unter 25-Jährigen ist etwa gleich groß wie die der 51 bis 65-Jährigen, nämlich knapp ein Viertel. Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied. Das Klimaschutzbüro initiierte und organisierte die Kampagne für Ludwigshafen.