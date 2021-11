Landau – Volkstrauertag 2021 – Gedenkfeiern in der Stadt Landau und ihren Stadtdörfern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie in jedem Jahr findet auch am Sonntag, 14. November, der alljährliche Volkstrauertag zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt statt. Auch mit zunehmendem Abstand zu den Kriegen ist der Volkstrauertag nach wie vor ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden. In der Stadt Landau und ihren Stadtdörfern sind folgende Gedenkfeiern geplant:

Hauptfriedhof:

Die öffentliche Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof Landau, ausgerichtet vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, beginnt um 11:30 Uhr auf der Fläche hinter der Aussegnungshalle. Musikalisch wird sie begleitet vom Blechbläser-Ensemble der Landauer Stadtkapelle. Oberbürgermeister Thomas Hirsch wird eine Gedenkansprache halten. Im Anschluss findet eine Kranzniederlegung am Hochkreuz des Ehrenfelds für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs statt. Bereits um 11 Uhr findet die Totengedenkfeier der Général du Souvenir Francais pour le Palatinat auf dem Französischen Friedhof in Landau statt.

Arzheim:

Im Anschluss an den Gottesdienst wird um ca. 10:30 Uhr bei einer Gedenkfeier auf dem Friedhof ein Kranz niedergelegt. Die Musikkapelle Kleine Kalmit übernimmt die musikalische Gestaltung.

Dammheim:

Der Gottesdienst zum Volkstrauertag findet um 9 Uhr in der protestantischen Kirche statt. Anschließend wird nach einer kurzen Ansprache von Ortsvorsteher Florian Maier ein Kranz am Ehrenmahl niedergelegt.

Godramstein:

Die Gedenkstunde in Godramstein beginnt um 11:45 Uhr vor der katholischen Kirche am Ehrenmal. Ortsvorsteher Michael Schreiner und Pastoralreferentin Andrea Hindenberger werden jeweils eine Ansprache halten. Die anschließende Kranzniederlegung wird von Alexander Geck mit einem Trompetensolo begleitet.

Mörlheim:

Die Gedenkfeier in Mörlheim beginnt um 10 Uhr am Ehrenmal, bei schlechtem Wetter vor der Einsegnungshalle. Die musikalische Begleitung übernehmen die Katholische Kultuskapelle Mörlheim und der Kulturverein Zugabe. Ansprache und Kranzniederlegung übernimmt Ortsvorsteher Joachim Arbogast.

Mörzheim:

Im Anschluss an den Gottesdienst wird die Gedenkfeier um 10:30 Uhr in der Protestantischen Kirche Mörzheim mit kurzer Ansprache und anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal stattfinden.

Nußdorf:

In Nußdorf findet um 10:15 Uhr der Gottesdienst in der Friedhofshalle statt. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmahl. Bei der Feier wirken der Turnverein Nußdorf, die Sängervereinigung 1855 Nußdorf sowie Klaus Hoffmann als Solosänger mit.

Queichheim:

Die Gedenkstunde beginnt um 11 Uhr auf dem Platz vor der Einsegnungshalle auf dem Friedhof. Ortsvorsteher Jürgen Doll wird einige Gedenkworte sprechen; anschließend wird Pfarrer Müller eine kurze Ansprache halten. Darauf folgt der gemeinsame Gang zum Ehrenmal. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Katholische Kultuskapelle Mörlheim. Die Kranzniederlegung übernimmt der Schützenverein Queichheim.

Wollmesheim:

Um 10 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmahl auf dem Friedhof mit anschließendem stillen Gedenken.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.