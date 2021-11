Landau – Impfbusse machen im November Station in SÜW

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Impfbusse gehen weiter in Rheinland-Pfalz auf Tour und machen auch wieder Halt im Landkreis Südliche Weinstraße. Landrat Dietmar Seefeldt begrüßt, dass das Land dieses niedrigschwellige Impfangebot aufrecht erhält und fordert alle Noch-nicht-Geimpften auf, von der Möglichkeit einer schnellen, unkomplizierten und kostenlosen Impfung Gebrauch zu machen. „Die Impfung verhindert Infektionen, schwere Verläufe und Todesfälle“, so der Landrat. „Und: So schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch diejenigen in unserer Gesellschaft, die sich nicht impfen lassen können. Wir sind jeder und jedem Einzelnen dankbar, die bzw. der sich dieser Verantwortung bewusst ist und sich impfen lässt.“

Die nächsten Termine im Landkreis Südliche Weinstraße sind:

Am Montag, 8. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Annweiler, Herrenteich 12.

Am Donnerstag, 18. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Lindelbrunnstraße in Bad Bergzabern.

Am Montag, 22. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Edenkoben, Schillerstraße 1.

Am Freitag, 26. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Frischemarkts in der Landauer Straße in Offenbach.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.