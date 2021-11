Heidelberg-Altstadt – Paket aus Zustellfahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen (04.11.2021), gegen 08:30 Uhr, wurde eine 30-Jährige bei einem Autounfall an der Kreuzung Dalbergstraße/Verschaffeltstraße leicht verletzt. Der 29-jähriger Fahrer des Autos, in dem die 30-Jährige mitfuhr, soll die Vorfahrt eines 47-jährigen Autofahrers missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die verletzte Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch ... Mehr lesen »