Speyer – Versuchter Einbruch in PKW

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 03.11.2021 zwischen 11 Uhr und 16 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Tür eines verschlossenen Renault Twingo auf dem Parkplatz des Tennisclubs im Ersten Richtweg in Speyer unter großem Krafteinsatz, um in das Innere zu gelangen. Allerdings gelang den Tätern ein Eindringen in das Fahrzeug nicht, sodass nur Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu geben.

