Sandhausen – 18 positive Corona Fälle beim SV Sandhausen

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SV Sandhausen meldet Covid19-Befunde

Die Ergebnisse einer umfangreichen PCR-Testung haben 18 positive Corona-Befunde in der Mannschaft und dem Mannschaftsumfeld beim SV Sandhausen ergeben.

Tests am Mittwoch

Nach dem Auswärtssieg bei Dynamo Dresden meldeten sich beim Trainingsauftakt am Mittwochmorgen einige Spieler mit Erkältungs-Symptomen. Nach Rücksprache mit den Hygienebeauftragten und Mannschaftsärzten Dr. Nikolaus Streich und Dr.

Falko Frese wurde umgehend ein flächendeckender Schnelltest durchgeführt. Nachdem dieser erste Anzeichen auf mögliche Covid 19 Befunde ergab, folgte direkt darauf ein PCR-Test für die Spieler, das Trainerteam und das direkte Mannschaftsumfeld.

Derzeit viele milde Verläufe dank hohem Impfstatus

Die Auswertung der PCR-Tests am heutigen Donnerstag ergab 12 Befunde bei Spielern des SV Sandhausen und weitere sechs im Betreuerstab. Alle betroffenen Personen begaben sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in

häusliche Quarantäne. Bei den durch die PCR-Testung festgestellten 18 positiven Befunden sind, dank des Impfschutzes, viele milde Verläufe. Einige Personen haben leichte Anzeichen einer Erkältung.

SVS-Hygienebeauftragter und Mannschaftsarzt Dr. Nikolaus Streich: „Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich allerdings auf den sehr hohen Impfstatus

innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen. Ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen.“ Erst in der letzten Woche hat sich der SV Sandhausen für die Durchführung der künftigen Heimspiele auf das 2G-Modell festgelegt, auch um die Bedeutung des Impfstatus nochmals hervorzuheben. Mit der Unterstützung von mobilen Impfangeboten und den Impfkampagnen #LebenStattLockdown und #DranbleibenBW hat der SVS seinen Standpunkt pro Impfen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder klar zu Ausdruck gebracht und möchte dies jetzt erneut

tun.

Spiel beim FC St. Pauli fraglich

Ob die anstehende Partie beim FC St. Pauli am 13. Spieltag in der 2. Liga am kommenden Sonntag in Hamburg stattfinden kann, wird von der DFL nach Prüfung aller Unterlagen entschieden. Über die weitere Entwicklung werden wir zeitnah

informieren.

Quelle SV Sandhausen